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Директора харківського заводу "Укроборонпрому" затримали пыд час спроби підкупу прокурора

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 23:19
Фото: затримання директора харківського заводу (vppdr.gp.gov.ua)
Фото: затримання директора харківського заводу (vppdr.gp.gov.ua)

Керівник Харківського заводу транспортного устаткування запропонував прокуророві військової прокуратури 60 тис. гривень

Військова прокуратура Південного регіону спільно з СБУ в Миколаївській області затримала директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування "Укроборонпром" Федора Петрова за спробу підкупу прокурора військової прокуратури. Про це повідомила прес-служба прокуратури.

"У неділю, 25.03.2018, службою безпеки та режиму концерну "Укроборонпром" на спробі підкупу прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону викрито директора державного підприємства "Харківський завод транспортного устаткування "Укроборонпром", - йдеться у повідомленні.

Слідчими встановлено, що за ухвалення рішення щодо закриття кримінального провадження за фактом розтрати коштів колишній генеральний директор ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара", а зараз - директор Харківського заводу транспортного устаткування запропонував прокурору військової прокуратури хабар у сумі 60 тисяч гривень.

Фото: під час затримання директора харківського заводу

"Безпосередньо під час передачі обумовленої суми хабаря, директора, який, мабуть, у звичний для нього спосіб забажав "вирішити питання", було затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії, тривають обшуки, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Державний концерн "Укроборонпром" не допустив держаудиторів до перевірки ефективності управління підприємствами, що входять до його складу.

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Теги публікації: Харків, Укроборонпром, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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