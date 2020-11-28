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Задержанный в Индонезии по запросу России украинский блогер возвращается в Киев

Киев, Суббота 28 ноября 2020 09:25
Задержанный в Индонезии по запросу России украинский блогер возвращается в Киев
Фото: Михаил Орешников (instagram)
Автор: Александр Белоус

Москва пыталась использовать Интерпол в своих целях

Украинский блогер Михаил Орешников, которого ранее задержали в Индонезии по запросу России в Интерпол, возвращается домой. Самолет уже направляется в Киев.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковим уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства", - написал министр.

Напомним, украинского блогера Михаила Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г. Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Ему грозила экстрадиция на территорию России. Согласно предварительным данным, против блогера возбуждено уголовное дело в РФ по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Также сообщалось, что Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинцев. При этом в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

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Новости Украины Общество блогерМИД УкраиныИндонезия

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