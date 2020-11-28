Затриманий в Індонезії за запитом Росії український блогер повертається до Києва

Фото: Михайло Орєшніков (instagram)

Москва намагалася використати Інтерпол у своїх цілях

Український блогер Михайло Орєшніков, якого раніше затримали в Індонезії за запитом Росії до Інтерполу, повертається додому. Літак вже прямує до Києва.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

"Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави", - написав міністр.

Нагадаємо, українського блогера Михайла Орєшнікова затримали 6 листопада в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м. Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ. Йому загрожувала екстрадиція на територію Росії. Згідно з попередніми даними, проти блогера порушено кримінальну справу в РФ за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень.

Також повідомлялось, що Російська Федерація переслідує з політичних мотивів 134 українців. При цьому в незаконному ув'язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму знаходяться 112 українця, серед них 78 кримських татар.