Задержанный во Франции Саркисян находится в Москве, - Горбатюк

Задержанный в апреле 2018 года во Франции Саркисян вероятно находится в Москве

Задержанный в апреле 2018 года во Франции Армен Саркисян вероятно находится в Москве (Россия). Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюка, задержанный является однофамильцем подозреваемого в организации "титушек" во время Революции достоинства.

"Он не является тем Арменом Саркисяном, который нами разыскивается. Он просто однофамилец. Оперативные данные о том, что тот Саркисян, который нам нужен, находится в Москве ", - рассказал Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк подтвердил, что задержанный в апреле 2018 года во Франции Саркисян оказался не тем человеком, которого украинские правоохранители подозревают в организации "титушек".

Отметим, ранее источники в Генпрокуратуре сообщили РБК-Украина, что путем сравнения отпечатков 10 пальцев подозреваемого в организации "титушек" и задержанного во Франции мужчины было обнаружено их различие.