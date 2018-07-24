Затриманий у Франції Саркісян знаходиться в Москві, - Горбатюк

Затриманий у квітні 2018 року у Франції Саркісян ймовірно знаходиться в Москві

Затриманий в квітні 2018 року у Франції Армен Саркісян ймовірно знаходиться в Москві (Росія). Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

За словами Горбатюка, затриманий є однофамільцем підозрюваного в організації "тітушок" під час Революції гідності.

"Він не є тим Арменом Саркісяном, який нами розшукується. Він просто однофамілець. Оперативні дані про те, що той Саркісян, який нам потрібен, знаходиться в Москві ", - розповів Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Горбатюк підтвердив, що затриманий у квітні 2018 року у Франції Саркісян виявився не тією людиною, яку українські правоохоронці підозрюють в організації "тітушок".

Зазначимо, раніше джерела в Генпрокуратурі повідомили РБК-Україна, що шляхом порівняння відбитків 10 пальців підозрюваного в організації "тітушок" і затриманого у Франції чоловіка була виявлена їх відмінність.