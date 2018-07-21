Задержанный во Франции Саркисян не является организатором "титушек", - Горбатюк

Дактилоскопическая экспертиза показала различие в отпечатках пальцев подозреваемого в организации "титушек" и задержанного во Франции мужчин

Задержанный в апреле 2018 года во Франции Армен Саркисян оказался не тем человеком, которого украинские правоохранители подозревают в организации "титушек" во время Революции достоинства. Эту информацию подтвердил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Громадское".

Ранее источники в Генпрокуратуре сообщили изданию, что путем сравнения отпечатков 10 пальцев подозреваемого в организации "титушек" и задержанного во Франции мужчины было обнаружено их различие.

В связи с этим французский суд отменил меру пресечения задержанному Саркисяну.

Напомним, в апреле глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во Франции во время проверки документов на дороге Интерпол задержал организатора "титушек" во время Революции достоинства Армена Саркисяна. Тогда сам подозреваемый опроверг свое задержание, заявив, что находится в России.