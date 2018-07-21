Затриманий у Франції Саркісян не є організатором "тітушок", - Горбатюк

Дактилоскопічна експертиза показала відмінність у відбитках пальців підозрюваного в організації "тітушок" і затриманого у Франції чоловіків

Затриманий в квітні 2018 року у Франції Армен Саркісян виявився не тією людиною, якого українські правоохоронці підозрюють в організації "тітушок" під час Революції гідності. Цю інформацію підтвердив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "Громадське".

Раніше джерела в Генпрокуратурі повідомили виданню, що шляхом порівняння відбитків 10 пальців підозрюваного в організації "тітушок" і затриманого у Франції чоловіка було виявлено їх відмінність.

У зв'язку з цим французький суд скасував запобіжний захід затриманому Саркісяну.

Нагадаємо, у квітні голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у Франції під час перевірки документів на дорозі Інтерпол затримав організатора "тітушок" під час Революції гідності Армена Саркісяна. Тоді сам підозрюваний спростував своє затримання, заявивши, що перебуває в Росії.