Задержанным на взятке чиновникам таможни "Борисполя" объявлено о подозрении

Задержанным на взятке двум главным инспекторам отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" объявлено о подозрении. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины (СБУ).

Должностных лиц таможни сотрудники СБУ разоблачили на взятке совместно с военной прокуратурой и Нацполицией. Правоохранители установили, что таможенники систематически требовали деньги от пассажиров авиарейсов в международном пункте пропуска "Борисполь-Аэропорт" за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу Украины.

"Оперативники спецслужбы задокументировали получение главными государственными инспекторами различных подразделений таможни тысячи шестьсот долларов неправомерной выгоды на двоих. Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в Киеве во время получения каждым по пятьсот долларов взятки", - говорится в сообщении.

Фото: задержание на взятке тамеженников "Борисполя" (facebook.com/lysenko.andrii)

Отмечается, что во время обысков по местам проживания таможенников правоохранители изъяли свыше двадцати пяти тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском аэропорту "Борисполь" задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" Киевской таможни ГФС Украины и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.