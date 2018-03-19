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Интервью

Задержанным на взятке чиновникам таможни "Борисполя" объявлено о подозрении

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 17:28
Фото: на таможне "Борисполя" задержали взяточников (twitter.com/nab_ukr)
Фото: на таможне "Борисполя" задержали взяточников (twitter.com/nab_ukr)

Во время обысков СБУ обнаружила у подозреваемых свыше 25 тыс. долларов

Задержанным на взятке двум главным инспекторам отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" объявлено о подозрении. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины (СБУ).

Должностных лиц таможни сотрудники СБУ разоблачили на взятке совместно с военной прокуратурой и Нацполицией. Правоохранители установили, что таможенники систематически требовали деньги от пассажиров авиарейсов в международном пункте пропуска "Борисполь-Аэропорт" за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу Украины.

"Оперативники спецслужбы задокументировали получение главными государственными инспекторами различных подразделений таможни тысячи шестьсот долларов неправомерной выгоды на двоих. Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в Киеве во время получения каждым по пятьсот долларов взятки", - говорится в сообщении.

 

Фото: задержание на взятке тамеженников "Борисполя" (facebook.com/lysenko.andrii)

Отмечается, что во время обысков по местам проживания таможенников правоохранители изъяли свыше двадцати пяти тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском аэропорту "Борисполь" задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" Киевской таможни ГФС Украины и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.

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Теги: Служба безопасности Украины, таможня, взятка
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