Затриманим на хабарі посадовцям митниці "Борисполя" оголошено про підозру

Затриманим на хабарі двом головним інспекторам відділу митного оформлення "Бориспіль-Аеропорт" оголошено про підозру. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України (СБУ).

Посадовців митниці співробітники СБУ викрили на хабарі спільно з військовою прокуратурою та Нацполіцією. Правоохоронці встановили, що митники систематично вимагали гроші від пасажирів авіарейсів у міжнародному пункті пропуску "Бориспіль-Аеропорт" за безперешкодне переміщення товарів через митний кордон України.

"Оперативники спецслужби задокументували отримання головними державними інспекторами різних підрозділів митниці тисячі шістсот доларів неправомірної вигоди на двох. Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у Києві під час отримання кожним по п’ятсот доларів хабара", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримання на хабарі тамеженніков "Борисполя" (facebook.com/lysenko.andrii)

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання митників правоохоронці вилучили понад двадцять п’ять тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в київському аеропорту "Бориспіль" затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення "Бориспіль-Аеропорт" Київської митниці ДФС України та головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.