Затриманим за напад на главу ВККС оголосили про підозру

Фото: Сергій Козьяков (vkksu.gov.ua)

Прокуратура намагається встановити замовників нападу на Козьякова

Затриманим за напад на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова оголосили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що чотирьом затриманим оголосили про підозру у насильстві щодо державного чи громадського діяча. До Шевченківського райсуду Києва направили клопотання про арешт.

За даними слідства, біля готелю, де проходив VII Судовий форум, підозрювані дочекалися, коли Козяков вийде на вулицю, і облили його зеленкою. Двоє з них були присутні на місці для силової підтримки, якщо б голова ВККС чинив опір. При цьому, як стверджує слідство, один з нападників отримував по мобільному телефону вказівки від невідомого.

"Вживаються заходи для встановлення замовників цього злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, напередодні поліція затримала підозрюваних в нападі на главу ВККС. Сам Козьяков стверджував, що правоохоронці затримали п'ятьох осіб.

Інцидент стався 16 листопада, за фактом нападу порушено кримінальну справу.