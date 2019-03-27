К задержанным в Крыму активистам допустили адвокатов

К задержанным в Крыму крымским татарам допустили адвокатов. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

Адвокат отметил, что на данный момент задержаны 20 крымских татар. Местонахождение еще четверых - Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадирова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова, неизвестно. Их российские силовики ищут в окрестностях Строгоновки.

Напомним, что незаконные обыски в Крыму продолжаются с утра 27 марта. В связи с этим МИД Украины выразил РФ решительный протест. Также действия ФСБ в Крыму осудил Европейский Союз, к которому Украина накануне обратилась с требованием решительных действий.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает со стороны Запада не только очередных выражений обеспокоенности, а и конкретные шаги по защите прав крымских татар.

РБК-Украина писало, что большинство из задержанных кримстких татар, которых задержали после обысков в Крыму, ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

Также сообщалось, что Украина проинформировала МИД Британии о задержании активистов в Крыму. Реакции со стороны Британии еще не было.