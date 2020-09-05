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Задержанных в Минске журналистов "Белсата" отпустили

Минск, Суббота 05 сентября 2020 21:05
Задержанных в Минске журналистов "Белсата" отпустили
Фото: Максим Калитовский и Алена Дубовик (t.me/belsat)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналистов польского телеканала "Белсат" Максима Калитовского и Алену Дубовик отпустили из отделения милиции. Сегодня их задержали во время освещения акции протеста "Женский марш мира" в Минске.

Об этом сообщает телеканал в своем Telegram-канале.

Журналистов задержали около 17 часов на проспекте Победы в Минске. Их удерживали до вечера, после чего отпустили.

О причинах задержания журналистов информации нет.

Напомним, сегодня в Минске проходит "Женский марш мира". Участники акции, среди которых преимущественно женщины, протестуют из-за жестких задержаний митингующих и их пыток силовиками.

Отметим, уже не впервые белорусские силовики задерживают журналистов; в августе правоохранители задержали почти полсотни представителей СМИ, их планировали судить как участников акций протеста.

Кроме того, белорусские власти всячески препятствуют работе независимых и иностранных СМИ, в частности, заблокировали работу сайтов двух оппозиционных изданий.

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