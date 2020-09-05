Затриманих у Мінську журналістів "Белсата" відпустили

Фото: Максим Калитовський та Альона Дубовик (t.me/belsat)

Журналістів польського телеканалу "Белсат" Максима Калитовського та Альону Дубовик відпустили з відділення міліції. Сьогодні їх затримали під час висвітлення акції протесту "Жіночий марш миру" у Мінську.

Про це повідомляє телеканал у своєму Telegram-каналі.

Журналістів затримали близько 17-ї години на проспекті Перемоги у Мінську. Їх утримували до вечору, після чого звільнили.

Про причини затримання журналістів інформації немає.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську проходить "Жіночий марш миру". Учасники акції, серед яких переважно жінки, протестують через жорсткі затримання мітингувальників та їх катуванням з боку силовиків.

Зазначимо, вже не вперше білоруські силовики затримують журналістів; у серпні правоохоронці затримали майже півсотні представників ЗМІ, їх планували судити як учасників акцій протесту.

Крім того, білоруська влада всіляко перешкоджає роботі незалежних та іноземних ЗМІ, зокрема, заблокувала роботу сайтів двох опозиційних видань.