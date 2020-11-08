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Задержанных в Беларуси больше 650, в Минск снова стягивают технику

Минск, Воскресенье 08 ноября 2020 19:52
Задержанных в Беларуси больше 650, в Минск снова стягивают технику
Фото: протесты в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

На фоне протестов в Беларуси в Минск продолжают стягивать военную технику. По данным правозащитников, за сегодня задержали уже более 650 участников акций.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что сегодня после основного Марша народовластия в центр Минска направилась новая партия военной техники из части в Уручье. Сейчас несколько десятков единиц техники находится на улице Советской, возле Дворца спорта и Дома офицеров.

Также сообщается, что в некоторых районах Минска местные жители начали выходить на вечерние акции солидарности. На места сбора прибывают микроавтобусы с людьми в балаклавах, участников акции задерживают.

По данным правозащитного центра "Весна", по данным на сейчас известно о задержании 659 человек.

Напомним, ранее сообщалось о более 400 задержанных.

Сегодня днем в Минске прошел Марш народовластия, власти стягивали специальную технику в город, а также закрыли несколько станций метро.

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