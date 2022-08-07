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Задержанную российскую журналистку выслали из Косово

Фото: министр внутренних дел Косово Джелял Швечл (facebook Джеляла Швечла)
Автор: Александр Мороз

Министерство внутренних дел частично признанного Косово выслало российскую журналистку Дарью Асламову, которую задержали за шпионаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Джеляла Швечла.

"Как министр внутренних дел, в рамках моих законных полномочий… я объявил Дарью Асламову нежелательной в Республике Косово. Ее въезд на территорию Косово запрещен на пять лет. Любой, кто с определенными целями или директивами нарушает или пытается дестабилизировать нашу страну, без сомнений столкнется с силой законов Республики Косово", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о задержании Асламовой по подозрению в шпионаже. Эта журналистка работает на издание "Комсомольская правда".

По данным косовской стороны, она работает на разведку России, а работа журналистом является легендой. Также отметим, что Асламова пыталась попасть в страну спустя неделю после обострения конфликта с Сербией.

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