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Затриману російську журналістку вислали з Косова

Фото: міністр внутрішніх справ Косово Джелял Швечл (facebook Джеляла Швечла)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство внутрішніх справ частково визнаного Косово вислало російську журналістку Дарину Асламову, яку затримали за шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра внутрішніх справ Джеляла Швечла.

"Як міністр внутрішніх справ, в рамках моїх законних повноважень... я оголосив Дар'ю Асламову небажаною в Республіці Косово. Її в'їзд на територію Косово заборонений на п'ять років. Будь-хто, хто з певними цілями або директивами порушує або намагається дестабілізувати нашу країну, без сумнівів зіткнеться з силою законів Республіки Косово", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання Асламової за підозрою в шпигунстві. Ця журналістка працює на видання "Комсомольська правда".

За даними косовської сторони, вона працює на розвідку Росії, а робота журналістом є легендою. Також відзначимо, що Асламова намагалася потрапити в країну через тиждень після загострення конфлікту з Сербією.

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Російська ФедераціяКосово