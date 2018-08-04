Задержанному на взятке главе Виноградовской РГА избрали меру пресечения

Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы

На заседании Печерского районного суда Киева главе Виноградовской районной госадминистрации (РГА) Михаилу Русанюку была избрана мера пресечения. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Генеральная прокуратура Украины подавала ходатайство о взятии чиновника под стражу, но суд 3 августа избрал Русанюку круглосуточный домашний арест.

"Предварительно установлено, что являясь главным распорядителем бюджетных средств Виноградовской РГА, он создал схему по систематическому вымогательству и получению неправомерной выгоды от частных предпринимателей, руководителей обществ и частных предприятий за согласование на заключение договоров на поставку товаров, работ и услуг, выполнения работ в структурных подразделениях Виноградовской РГА Закарпатской области", - сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Ранее председателю РГА объявили подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса, а это: получение взятки в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, главу Виноградовской РГА 2 августа задержали на взятке. Он требовал 25 тысяч гривен взятки за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных ДЦП детей) и перерасчет бюджетных средств согласно выполненных условий договора. Деньги чиновник получал в несколько этапов.