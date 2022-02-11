ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына
Фото: ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицина (Виталий Носач, РБК-Украина)
ВАКС избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета, меру пресечения. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
По данным ВАКС, его подозревают в совершении уголовных правонарушений по:
- ч. 5 ст. 27 (соучастие)
- ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).
В случае внесения залога на него возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- не покидать населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;
- сообщать правоохранители огани об изменении своего месяца проживания;
- воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
- сдать на хранение к Государственной миграционной службы загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину,
- носить электронный браслет.
Срок действия постановления - до 8 апреля 2022 года включительно.
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