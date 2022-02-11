ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына

Новина українською →
Киев, Пятница 11 февраля 2022 11:08
ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицына Фото: ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов дела Трубицина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

ВАКС избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета, меру пресечения. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Судья Высшего антикоррупционного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 481 000 гривен. Подозреваемый взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

По данным ВАКС, его подозревают в совершении уголовных правонарушений по:

  • ч. 5 ст. 27 (соучастие)
  • ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

В случае внесения залога на него возлагаются следующие процессуальные обязанности:

  • не покидать населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;
  • сообщать правоохранители огани об изменении своего месяца проживания;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
  • сдать на хранение к Государственной миграционной службы загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину,
  • носить электронный браслет.

Срок действия постановления - до 8 апреля 2022 года включительно.

Новость дополняется..

Читайте РБК-Украина в Google News
коррупция Владислав Трубицын
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы