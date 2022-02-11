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ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 11:08
ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина Фото: ВАКС обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

ВАКС обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради, запобіжний захід. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

"Суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду", - йдеться в повідомленні.

За даними ВАКС, депутата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за:

  • ч. 5 ст. 27 (співучастництво)
  • ч. 4 ст. 368 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

У разі внесення застави на його покладаються такі процесуальні обов’язки:

  • не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
  • повідомляти правоохоронці огани про зміну свого місяця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби закордонний паспорт та нші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну,
  • носити електронний браслет.

Строк дії ухвали - до 8 квітня 2022 року включно.

Нагадаємо, депутата Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у сумі 1,26 млн гривень.

Після чого стало відомо, що викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник "Слуги народу" Владислав Трубіцин.

За даними слідства, він організував схему, за якою отримував гроші за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі у Києві.

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коррупция Владислав Трубіцин
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