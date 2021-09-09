Задержания в Крыму - это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба

Российские силовики задержали крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла, а также других крымских татар. В Министерстве иностранных дел Украины считают это местью за успешное проведение саммита Крымской платформы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.
По его словам, обвинения РФ в отношении крымских татар являются абсурдными и политически мотивированными.
"Задержания - это месть за успешное проведение Крымской платформы... Мы будем работать, чтобы освободить этих людей и всех остальных политических узников. Во время визита в США мы передали полный список наших задержанных в ОРДЛО и Крыму граждан", - сообщил он.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Комісію стратегічного партнерства України і США та інші актуальні питання зовнішньої політики УкраїниPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 9, 2021
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за задержания в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.
Представительство президента Украины в АР Крым также связало задержание Джеляла с участием в Крымской платформе.