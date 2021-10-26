Задержания активистов в Симферополе: прокуратура Крыма открыла уголовное дело

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного задержания российскими силовиками 21активиста в оккупированном Симферополе. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Отмечается, что уголовное производство открыто по факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного Крыма. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Досудебное расследование будет проводить Главное управление прокуратуры в АР Крым и Севастополе.
Фото: прокуратура Крыма открыла производство из-за задержания активистов в Симферополе (facebook.com/prok.arkrym)
Напомним, вчера, 25 октября, в оккупированном Симферополе российские силовики задержали активистов правозащитной организации "Крымская солидарность" и адвоката Эдема Семедляева.