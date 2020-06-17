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Из-за задержаний под ОП полиция начала служебное расследование

Новости » Общество     17.06.2020 - 16:21
Из-за задержаний под ОП полиция начала служебное расследование
Фото: задержание участников столкновений под ОП (РБК-Украина)

Одного полицейского отстранили от обязанностей на время расследования

Руководство полиции Киева назначило служебное расследование в связи с возможным превышением полномочий сотрудником во время задержаний демонстрантов под Офисом президента. На время расследования полицейских был отстранен от обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметил глава полиции Киева Андрей Крищенко, один из правоохранителей применил силу к одному из демонстрантов, который до этого использовал слезоточивый газ.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейского на время его проведения отстраненно", - сообщил Крищенко.

Отметим, сегодня, 17 июня, под зданием Офиса президента проходит акция протеста сторонников блогера Анатолия Шария. Также на Майдане Независимости собрались около 200 представителей "Нацкорпуса" и "Правого сектора".

Ранее полиция предупреждала о возможных конфликтах под Офисом президента в связи с разными политическими взглядами участников акций.

Впоследствии между демонстрантами произошли столкновения, в результате правоохранители задержали 15 человек.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевполициярасследованиебеспорядкиЗадержание
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