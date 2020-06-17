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Через затримання під ОП поліція почала службове розслідування

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 16:21
Через затримання під ОП поліція почала службове розслідування
Фото: затримання учасників сутичок під ВП (РБК-Україна)

Одного поліцейського відсторонили від обов'язків на час розслідування

Керівництво поліції Києва призначила службове розслідування у зв'язку з можливим перевищенням повноважень працівником під час затримань демонстрантів під Офісом президента. На час розслідування поліцейських був відсторонений від обов'язків.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначив глава поліції Києва Андрій Крищенко, один з правоохоронців застосував силу до одного з демонстрантів, який до цього використовував сльозогінний газ.

"За фактом можливого перевищення службових повноважень призначено службове розслідування. Його результати будуть передані в ГБР для надання правової оцінки діям поліцейського. Поліцейського на час його проведення відсторонено", - повідомив Крищенко.

Зазначимо, сьогодні, 17 червня, під будівлею Офісу президента проходить акція протесту прихильників блогера Анатолія Шарія. Також на Майдані Незалежності зібралися близько 200 представників "Нацкорпуса" і "Правого сектора".

Раніше поліція попереджала про можливі конфлікти під Офісом президента у зв'язку з різними політичними поглядами учасників акцій.

Згодом між демонстрантами відбулися зіткнення, в результаті правоохоронці затримали 15 осіб.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївполициярозслідуваннябеспорядкиЗадержание
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