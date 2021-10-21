Задержание украинца среди группы шпионов в Турции. МИД отреагировал на ситуацию

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", - сказал Николенко.

Он отметил, что по поручению Министерства иностранных дел, Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось к правоохранительным органам Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, а также получить разрешение на его посещение консулом.