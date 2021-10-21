Затримання українця серед групи шпигунів у Туреччині. МЗС відреагувало на ситуацію

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що на доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.