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Затримання українця серед групи шпигунів у Туреччині. МЗС відреагувало на ситуацію

Автор: Дмитро Левицький

Від Туреччини поки не надходили офіційні заяви щодо затримання українця серед групи шпигунів. Україна вже звернулася до правоохоронних органів іноземної країни, аби перевірити інформацію, що з'явилася в медіа.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що на доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що у Туреччині затримали 6 осіб за звинуваченням у політичному і військовому шпигунстві. Повідомлялося, що серед заарештованих може бути один українець.

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