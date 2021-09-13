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Задержание оккупанта в Чехии: Украина будет просить о выдаче россиянина

Автор: Сергей Пышкин

Офис Генерального прокурора будет подавать запрос на выдачу задержанного в Чехии россиянина. Мужчина участвовал в оккупации Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"12 сентября 2021 года Офису генерального прокурора стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. Сегодня Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силу процессуальных решений в уголовном производстве", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в августе 2020 года Офис генерального прокурора уже направлял запрос в Министерство Юстиции Чехии о выдаче оккупанта.

Добавим, что задержанный Александр Франчетти организовал группировку "Северный ветер" за несколько дней до оккупации Крыма.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Праге, по запросу Украины, задержали россиянина, который участвовавал в оккупации Крыма.

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КиевУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныЧехия