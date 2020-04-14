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Задержание генерал-майора СБУ: опубликованы записи подготовки убийства Осмаева

Новости » Общество     14.04.2020 - 15:58
Задержание генерал-майора СБУ: опубликованы записи подготовки убийства Осмаева
Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Шайтанов проводил тайные встречи со спецагентами ФСБ во Франции, Германии, Хорватии и Украине

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи, подтверждающие работу задержанного генерал-майора Валерия Шайтанова на ФСБ Российской Федерации, а также подготовку убийства добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что встречи, где планировалось убийство Осмаева, а также другие теракты, тайно проходили во Франции, Германии, Хорватии и Украине.

"На аудиозаписях разговоров… планировали и подготовки терактов. Обсуждали сумму "вознаграждения", варианты убийства Адама Осмаева, сокрытие следов и доказательств преступления, а также "пути отступления" в РФ", - сообщили в СБУ.

Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Напомним, в июне 2017 года на столичном Подоле киллер заманил Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара Украина выдала террористической группировке "ДНР" в рамках обмена пленными.

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