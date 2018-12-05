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Задержан провокатор, распространявший панику в интернете по заданию РФ

Новости » Общество    05.12.2018 - 22:07
Задержан провокатор, распространявший панику в интернете по заданию РФ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Злоумышленник рассылал в соцсетях сообщения для распространения паники среди населения Украины после введения военного положения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника сети интернет-провокаторов, который по заданию России рассылал в соцсетях сообщения для распространения паники среди населения Украины после введения военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщили, что житель города Каменское в Днепропетровской области распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями временно оккупированного Крыма, которые ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов. "Указания" предусматривали, в частности, публикацию статей по "правомерности" действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков.

Также установлено, что после введения военного положения на территории нескольких областей Украины от русских было получено задание по распространению ложных материалов. В частности, кураторы из РФ рассылали фейковую информацию якобы от украинской власти с указаниями по "использованию для военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации.

Напомним, ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма задержали итернет-агитатора, который действовал по указанию российских спецслужб.

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