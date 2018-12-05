Затримано провокатора, який поширював паніку в інтернеті за завданням РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зловмисник розсилав у соцмережах повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану

Співробітники Служби безпеки України викрили учасника мережі інтернет-провокаторів, який за завданням Росії розсилав у соцмережах повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення військового положення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ повідомили, що житель міста Кам'янське в Дніпропетровській області поширював в соцмережах інформацію з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронну переписку зловмисника з громадянами РФ і жителями тимчасово окупованого Криму, які ставили перед ним завдання щодо поширення провокаційних матеріалів. "Вказівки" передбачали, зокрема, публікацію статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил РФ поблизу Керченської протоки і засудження дій українських моряків.

Також встановлено, що після введення військового стану на території декількох областей України від росіян було отримано завдання щодо поширення неправдивих матеріалів. Зокрема, куратори з РФ розсилали фейковую інформацію нібито від української влади з вказівками щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових крамниць на території України великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів в рамках загальнодержавної мобілізації

Нагадаємо, раніше в Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Криму затримали ітернет-агітатора, який діяв за вказівкою російських спецслужб.