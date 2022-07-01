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Задержали наступление. ВСУ нанесли авиаудары под Лисичанском

Фото: украинская авиация нанесла удары по россиянам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудары по российским позициям под Лисичанском, сдерживая наступление противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что 30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия украинских военных в Лисичанске.

"Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов в нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области. По оценкам ВСУ, ликвидировано 35 военных противника и два модернизированных танка.

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ЛуганскЛисичанскВойна России против Украины