Задержали мужчину, чтобы получить выкуп: двум полицейским сообщили подозрения

Прокуратура сообщила о подозрении двум столичным полицейским. Правоохранителей подозревают в незаконном задержании мужчины для вымогательства выкупа от него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

По данным прокуратуры, гражданин Украины узнал, что его знакомый находится в розыске за мошенничество, и предложил двум полицейским имитировать задержание, чтобы получить от этого знакомого выкуп.

В апреле 2021 года злоумышленники договорились о встрече с разыскиваемым мужчиной и, лишив его возможности передвигаться, посадили в автомобиль одного из полицейских. После этого задержанного возили по городу, чтобы он собрал выкуп в размере 10 тысяч долларов.

"После того, как денежные средства были собраны, потерпевший предоставил сотрудникам полиции около 95 000 гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не складывалось", - отметили в прокуратуре.

Сегодня у этих правоохранителей прошли обыски. Им сообщили подозрения в двух статьях Уголовного кодекса, также решается вопрос об избрании мер пресечения.

"Один из правоохранителей сейчас уже является обвиняемым в уголовном производстве, которое расследовалось следователями прокуратуры города Киева, и сейчас рассматривается Голосеевским районным судом города Киева", - добавили в прокуратуре.