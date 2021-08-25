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Затримали чоловіка, щоб отримати викуп: двом поліцейським повідомили підозри

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Київ, Середа 25 серпня 2021 16:25
Затримали чоловіка, щоб отримати викуп: двом поліцейським повідомили підозри Фото: поліцейських підозрюють у незаконному затриманні людини (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура повідомила про підозру двом столичним поліцейським. Правоохоронців підозрюють у незаконному затриманні чоловіка для вимагання викупу від нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними прокуратури, громадянин України дізнався, що його знайомий перебуває у розшуку за шахрайство, та запропонував двом поліцейським імітувати затримання, щоб отримати від цього знайомого викуп.

У квітні 2021 року зловмисники домовилися про зустріч з розшукуваним чоловіком та, позбавивши його можливості пересуватися, посадили до автомобіля одного з поліцейських. Після цього затриманого возили містом, щоб він зібрав викуп у розмірі 10 тисяч доларів.

"Після того, як грошові кошти були зібрані, потерпілий надав працівникам поліції близько 95 000 гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось", - зазначили в прокуратурі.

Сьогодні у цих правоохоронців пройшли обшуки. Їм повідомили підозри у двома статтями Кримінального кодексу, також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

"Один з правоохоронців наразі вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчими прокуратури міста Києва, та наразі розглядається Голосіївським районним судом міста Києва", - додали в прокуратурі.

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Прокуратура Задержание
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