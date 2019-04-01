Задекларированными доходами Порошенко обеспечивает прозрачную кампанию, - спикер штаба

Фото: Олег Медведев (facebook.com Oleg Medvedev)

В штабе прокомментировали задекларированные доходы Порошенко

Доходы, которые президент Петр Порошенко задекларировал за 2018 год, свидетельствуют о его тщательной подготовке к прозрачному финансированию избирательной кампании, которое он обеспечил за свой счет. Об этом заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает пресс-служба Порошенко.

"От перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется. В этом случае речь идет не о мифическом обогащении, а о перечислении средств от юридических лиц, конечным бенефициаром которых является Порошенко, на его счета как физического лица. Кроме того, что эти средства уже ранее облагались налогом у юридических лиц, Порошенко дополнительно как физическое лицо уплачивает налог на доходы и военный сбор", - заявил он.

Так, по словам спикера, общая сумма дохода, которую Порошенко задекларировал, составляет один миллиард 520 миллионов гривен. Поскольку более трех лет он не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых является, указанная сумма является доходом за все это время, сообщил он.

"Миллиард 105 миллионов гривен поступили от Rotshschild Trust (Schweiz) AG, что еще раз подтверждает, что передача "Рошена" в доверительную собственность и реальное отстранение Порошенко от влияния на корпорацию – свершившийся факт. По этой статье дохода до 1 августа, согласно закону, Порошенко оплатит около 115 миллионов налога и военного сбора", - сообщил Медведев.

По его словам, Порошенко также задекларировал почти 400 миллионов гривен дивидендов, которые в прошлом году насчитал ему фонд "Прайм Эссетс Капитал".

"И хотя пока что он получил меньше половины указанного, в бюджет уже уплачено 42 миллиона налогов со всей начисленной к уплате суммы", - сообщил он.

Дивиденды, по словам Медведева, по состоянию на конец года аккумулировались на счетах Петра Порошенко в Международном инвестиционном банке, а впоследствии использовались для пополнения его избирательного фонда. В первом туре - на общую сумму 453 миллиона гривен.

"Они станут налогооблагаемым источником прозрачного и честного финансирования кампании и во втором туре. Из этих же источников еще до начала избирательного процесса Порошенко потратил значительные суммы на информационное противодействие российской пропаганде в рамках общенациональной кампании "Армія. Мова. Віра", - заявил он.

"Следовательно, в отличие от большинства кандидатов, которые прячут своих реальных спонсоров-олигархов за мертвыми душами и подставными лицами, Порошенко продемонстрировал прозрачное финансирование кампании собственными средствами, из которых к тому же уплачены все положенные налоги. А победой на выборах будет обязан только избирателям, народу Украины, а не теневым жертвователям", - добавил спикер.

В целом, по данным Медведева, сумма налогов и военного сбора на доходы Порошенко в 2018 году составляет 163 млн гривен.

"Кроме того, за пять лет Петр Порошенко, Фонд Петра Порошенка и компании, конечным бенефициаром которых он является, направили на благотворительность до полутора миллиардов гривен, в основном – на нужды армии", - подчеркнул Медведев.