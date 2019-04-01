Задекларованими доходами Порошенко забезпечує прозору кампанію, - речник штабу

Фото: Олег Медведєв (facebook.com Oleg Medvedev)

У штабі прокоментували задекларовані доходи Порошенка

Доходи, які президент Петро Порошенко задекларував за 2018 рік, свідчать про його ретельну підготовку до прозорого фінансування виборчої кампанії, яке він забезпечив власним коштом. Про це заявив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Від перестановки доданків сума, як відомо, не міняється. У цьому випадку йдеться не про міфічне збагачення, а про перерахунок коштів від юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, на його рахунки як фізичної особи. Крім того, що ці кошти вже раніше оподатковувались у юридичних осіб, Порошенко додатково як фізична особа сплачує податок на доходи та військовий збір", - заявив він.

Так, за словами речника, загальна сума доходу, яку Порошенко задекларував, становить один мільярд 520 мільйонів гривень. Оскільки понад три роки він не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є, зазначена сума є доходом за увесь цей час, повідомив він.

"Мільярд 105 мільйонів гривень надійшли від Rotshschild Trust (Schweiz) AG, що ще раз підтверджує, що передача "Рошену" в довірчу власність і реальне відсторонення Порошенка від впливу на корпорацію – доконаний факт. За цією статтею доходу до 1 серпня, згідно закону, Порошенко сплатить близько 115 мільйонів податку та військового збору", - повідомив Медведєв.

За його словами, Порошенко також задекларував майже 400 мільйонів гривень дивідендів, які минулого року нарахував йому фонд "Прайм Ессетс Капітал".

"І хоча поки що він отримав менше половини зазначеного, до бюджету вже сплачено 42 мільйони податків з усієї нарахованої до сплати суми", - повідомив він.

Дивіденди, за словами Медведєва, станом на кінець року акумулювалися на рахунках Петра Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку, а згодом використовувалися для поповнення його виборчого фонду. В першому турі - на загальну суму 453 мільйони гривень.

"Вони стануть оподаткованим джерелом прозорого і чесного фінансування кампанії і в другому турі. З цих же джерел ще до початку виборчого процесу Порошенко витратив значні суми на інформаційну протидію російській пропаганді в рамках загальнонаціональної кампанії "Армія. Мова. Віра", - заявив він.

"Відтак, на відміну від більшості кандидатів, які ховають своїх реальних спонсорів-олігархів за мертвими душами та підставними особами, Порошенко продемонстрував прозоре фінансування кампанії власними коштами, з яких до того ж сплачені усі належні податки. А перемогою на виборах буде зобов’язаний лише виборцям, народу України, а не тіньовим жертводавцям", - додав речник.

Загалом, за даними Медведєва, сума податків та військового збору на доходи Порошенка в 2018 році становить 163 млн гривень.

"Крім того, за п’ять років Петро Порошенко, Фонд Петра Порошенка та компанії, кінцевим бенефіціаром яких він є, спрямували на благодійність до півтора мільярдів гривень, здебільшого – на потреби армії", - наголосив Медведєв.