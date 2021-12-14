ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нет задания. В Минцифре пока не работают над онлайн-выборами в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 18:29
Нет задания. В Минцифре пока не работают над онлайн-выборами в Украине Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его позиция не изменилась к онлайн-голосованию на выборах. Однако пока ведомство не получило задачу внедрить этот формат и не работает в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net.

"У меня позиция системно неизменна по отношению к выборам. Будут ли онлайн-выборы, решают Центральная избирательная комиссия и парламент", - сказал в интервью изданию Федоров.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы для онлайн-голосования на выборах и поэтому перед ведомством такая задача не стоит.

"Мы рассматривали инструменты (американской корпорации - ред.) Microsoft для выборов онлайн, но нам не актуально внедрять их. Конкретного плана действий по онлайн-выборам у нас нет", - уточнил Федоров.

Напомним, ранее глава по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в интервью РБК-Украина сообщил, что задача провести следующие выборы онлайн пока не стоит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Выборы Министерство цифровой трансформации
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках