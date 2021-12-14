Нет задания. В Минцифре пока не работают над онлайн-выборами в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его позиция не изменилась к онлайн-голосованию на выборах. Однако пока ведомство не получило задачу внедрить этот формат и не работает в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LIGA.net .

"У меня позиция системно неизменна по отношению к выборам. Будут ли онлайн-выборы, решают Центральная избирательная комиссия и парламент", - сказал в интервью изданию Федоров.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет законодательной базы для онлайн-голосования на выборах и поэтому перед ведомством такая задача не стоит.

"Мы рассматривали инструменты (американской корпорации - ред.) Microsoft для выборов онлайн, но нам не актуально внедрять их. Конкретного плана действий по онлайн-выборам у нас нет", - уточнил Федоров.