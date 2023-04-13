Зачеплять прихильників Орбана. ЗМІ дізналися про санкції США проти політиків Угорщини
У Конгресі США готують санкції проти угорських політиків, пов'язаних з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За інформацією видання, до законопроекту про санкції, який готують конгресмени від Республіканської та Демократичної партій, хочуть внести імена колишніх чиновників та прихильників уряду. Більшість з них пов'язані з партією угорського прем'єра "Фідес". При цьому конкретні імена поки не розголошують, пишуть журналісти.
Підготовку такої ініціативи розпочали ще минулого року, законопроект планують передати на розгляд Конгресу у травні. Неназвані чиновники в коментарі виданню розповіли, що санкції можуть отримати широку підтримку в американському парламенті.
Нагадаємо, раніше угорські ЗМІ повідомляли, що США готуються запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини. Такий крок пов'язаний із погіршенням відносин між країнами.
Також ми писали, що до нового списку санкцій США проти Росії потрапив Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який називають "кублом шпигунів".
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