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Зачепили санкції. У РФ мають намір заборонити японським судам рибалити у Південних Курил

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Москва, Неділя 29 січня 2023 06:48
Зачепили санкції. У РФ мають намір заборонити японським судам рибалити у Південних Курил Фото: у РФ мають намір заборонити японським судам рибалити у Південних Курил (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

У МЗС РФ повідомили Японію, що не вестимуть міжурядові консультації щодо промислу морських ресурсів у районі південних Курильських островів через введені проти Москви санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Російські дипломати пояснили це нібито вжитими Токіо "антиросійськими заходами, які йдуть урозріз з духом і буквою угоди 1998 року про зміцнення та розвиток добросусідства" і підрахували, що уряд Японії ввів проти країни, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, 15 пакетів персональних . Японія раніше заявляла, що добиватиметься продовження консультацій.

Раніше ми писали, що Уряд РФ затвердив припинення дії угоди з Японією про полегшене відвідування Курил японцями, які раніше проживали на цих островах.

Також повідомлялося, що ВР ухвалила рішення про звернення до міжнародного співтовариства Північними територіями Японії, якимвизнає окупацію північних японських територій Росією.

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Японія Російська Федерація Курильские острова
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