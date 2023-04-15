Зачепили китайські компанії. Пекін поскаржився на санкції США проти Росії

США запровадили санкції проти китайських компаній, яких вважає причетними до допомоги РФ. У Пекіні поскаржилися на це і сказали, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства торгівлі Китаю.

США нещодавно вирішили додати 12 підприємств Китаю до свого списку експортного контролю.

"Дії США є односторонніми і не підтримуються з боку ООН", - поскаржились в Китаї.

Китайські компанії, внесені в експортний чорний список, який дозволяє експорт із США лише при видачі ліцензій Вашингтоном, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, що базуються в Шеньчжені та Гонконгу. Вони були додані до списку через звинувачення в тому, що вони підтримують військову та оборонну промисловість Росії.

Цього тижня США також додали до свого списку фірми з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.