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Затронули китайские компании. Пекин пожаловался на санкции США против России

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Суббота 15 апреля 2023 18:13
Затронули китайские компании. Пекин пожаловался на санкции США против России Фото: США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США ввели санкции против китайских компаний, считающихся причастными к помощи РФ. В Пекине пожаловались на это и сказали, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства торговли Китая.

США недавно решили добавить 12 предприятий Китая в свой список экспортного контроля.

"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", - пожаловались в Китае.

Китайские компании, внесенные в экспортный черный список, разрешающий экспорт из США только при выдаче лицензий Вашингтоном, являются преимущественно дистрибьюторами электронных компонентов, базирующихся в Шэньчжэне и Гонконге. Они были добавлены в список по обвинению в том, что они поддерживают военную и оборонную промышленность России.

На этой неделе США также добавили в свой список фирмы из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди прочего в список попали и китайские компании.

Китайская компания купила слитки медных сплавов на сумму не менее 7,4 млн. долларов на заводе в оккупированном Россией регионе Украины, на который распространяются западные санкции.

Украинские войска находят все большее количество компонентов из Китая в российском оружии, которое используется в Украине. Поскольку западные поставки уменьшаются из-за санкций.

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