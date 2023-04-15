Затронули китайские компании. Пекин пожаловался на санкции США против России

США ввели санкции против китайских компаний, считающихся причастными к помощи РФ. В Пекине пожаловались на это и сказали, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства торговли Китая.