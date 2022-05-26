Зачем Россия стягивает силы в Херсонскую и Запорожскую области: ответ экспертов

Интенсивных наземных атак оккупанты ни в Херсонской, ни в Запорожской областях пока не ведут. Но в то же время в последние дни Минобороны фиксирует, что противник в этих областях накапливает силы и средства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины".

Как отмечается в материале, несмотря на то, что агрессору удалось захватить большую часть Херсонской области, некоторые участки этого региона остаются под контролем ВСУ - на западной границе с Николаевской областью и на северной - с Днепропетровской. Как раз с занятых позиций на западе оккупанты обстреливают Николаев. А с северных районов Херсонской области - Кривой Рог.

Линия разграничения в Запорожской области проходит от Каховского водохранилища и Васильевки до Гуляйполя. Областной центр находится севернее - на территории, подконтрольной Украине.

"Одновременно с наступательной операцией на Донбассе российские войска проводят атаки также и в Запорожской области. Оккупанты усиливают там свою группировку для возобновления наступления в направлении Васильевка - Каменское", - сказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

В областной администрации утверждают, что в Васильевке оккупантов уже больше чем местных жителей. Вероятно, агрессор накапливает там войска в попытке восстановить наступательные действия вдоль Днепра в направлении Запорожья, считает военный эксперт Олег Жданов. Васильевка находится на расстоянии 80 километров от облцентра. Что касается Херсонской области, то там агрессор может концентрировать силы для того, чтобы выйти на западную границу Херсонской области в сторону Николаева, предположил Жданов.

По словам военного аналитика, полковника Сергея Грабского, нельзя полностью исключать возможность активных наступательных действий противника в этих регионах. Но до тех пор, пока агрессор не достигнет каких-либо серьезных "подвижек" на Донбассе, это маловероятно, считает эксперт.

"То, что агрессор может нанести удар из Васильевки по направлению к Запорожью, пока видится более реальным и мы не можем исключать такую вероятность. Николаевское направление пока что рассматривается врагом как третьестепенное направление с точки зрения последовательности нанесения ударов", - уточнил Грабский.

Как сообщало РБК-Украина, угроза со стороны Беларуси для Украины все еще сохраняется, даже несмотря на то, что Россия вывела оттуда большинство своих подразделений.