Зачем Россия готовит судилище над пленными в Мариуполе: ответ ГУР

"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников. С целью запугать, дестабилизировать Украину и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - отметил он.

По его словам, это игра на российскую публику.

"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Продолжаются переговоры и вся работа, чтобы они вернулись домой", - добавил Юсов.