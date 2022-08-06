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Навіщо Росія готує судилище над полоненими в Маріуполі: відповідь ГУР

Фото: росіяни в Маріуполі готують "суд" над українськими військовими (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти готують судилище над українськими полоненими в Маріуполі, щоб залякати українське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-служби Головного управління розвідки Андрія Юсова на телемарафоні.

"Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.

За його словами, це гра на російську публіку.

"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому", - додав Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує судилище над українськими військовими в Маріуполі, зокрема, на сцені місцевої філармонії вже знаходяться тюремні клітки. Очікується, що такий "суд" може пройти вже у вересні.

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МаріупольВійна Росії проти України