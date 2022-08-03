Зачем оккупанты стягивают силы в Херсонскую и Запорожскую области: ответ эксперта

"На самом деле ситуация для россиян складывается очень негативно, поскольку Украина начала эффективно влиять ракетными системами залпового огня HIMARS на их склады с боеприпасами, артиллерию, командные пункты, логистику и т.д. Они начали терять инициативу на Донбассе. А на юге у них ситуация, когда их группировка на криворожском и херсонском направлениях, на западном берегу Днепра фактически уже в окружении, там у них разрушены мосты, если они не могут эффективно проводить логистику, поставки личного состава и боеприпасов, то фактически они уже находятся в окружении. То есть у них есть выход: или сдаваться, или продолжать что-то выдумывать", - объясняет он.

По словам эксперта, именно поэтому они "решили выдумывать".

"Российские генералы не могут доложить Путину, что они отходят от Херсона. Это для них невозможно теоретически, во всяком случае, пока они не объявят о "жесте доброй воли", как это было со Змеиным. Из Змеиного они тоже вроде бы не могли выйти. Такое же произошло с Киевом и Киевской областью, они даже теоретически не могли себе представить отступление, но отступили, поскольку уже не было выхода. Такое же сейчас происходит в Херсонской и Запорожской области - особенно в Херсонской, где россияне сейчас находятся в очень затруднительной ситуации. Поэтому они пытаются опрокидывать туда подкрепление для того, чтобы попытаться пойти в наступление на криворожском направлении, возможно, на николаевском направлении и сломать ту ситуацию, которую сейчас сформировала украинская армия", - объясняет Самусь.

Эксперт выразил уверенность в том, что у россиян все же ничего не получится.

"Это уже такая хаотическая попытка, непродуманная. Это эмоциональная реакция российских генералов на ситуацию: "мне не интересно, как вы будете решать этот вопрос, но если вы оставите Херсон и этот район, то я вас расстреляю и уничтожу". Они не знают, что делать, потому что сил у них дополнительных уже нет", - говорит он.

Самусь добавляет, что именно поэтому российское командование уже даже снимает войска с Донбасса, несмотря на то, что существует политическая задача от Путина - любой ценой оккупировать Донбасс.

"Они с этой задачей не справились, но вынуждены сейчас перебрасывать силы на херсонское направление, потому что там вообще ситуация аховая и они пытаются как-то из этой ситуации выйти. Но я думаю, что в результате будет еще хуже, потому что будет взято в плен и уничтожено еще больше российских войск", - резюмирует эксперт.