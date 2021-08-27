Зачем Китай поддерживает экономику с помощью продажи персональных данных своих граждан – мнение эксперта

Правительство Поднебесной планирует взять под контроль персональные данные всех жителей страны с целью создания внутреннего рынка Big Data. С помощью централизованной продажи персональных данных власти Китая намерены стимулировать экономику. Если для бюджета страны решение кажется весьма привлекательным, то перед китайскими компаниями в сфере IT грозят захлопнуться двери глобального рынка.

Дело в том, что действие законов Китая вступает в противоречие с мировой практикой. От подобной нестыковки уже попали под штрафные санкции гиганты индустрии Alibaba, Tencent и другие лидеры сегмента. В отношение этих компаний возбуждены дела и уже вынесены постановления о взыскании миллиардных штрафов.

В сентябре китайское правительство анонсирует принятие законодательного акта «О безопасности данных». Компании, работающие с персональными данными, попадают в реестр ежегодных проверок. Достаточно приступить к обработке «критически важной информации», чтобы оказаться в вышеупомянутом реестре. Помимо проверок, компаниям придется составлять регулярные отчеты и предоставлять их государственным структурам.

Китайские власти намереваются выставить на продажу огромное количество информации:

медицинские карты из поликлиник и больниц;

судебные решения и постановления;

истории покупок в онлайн-магазинах.

Впервые на государственном уровне о контроле над персональными данными заговорили в марте 2021. Заседание Госсовета Поднебесной решило многократно усилить контроль за перемещением персональных данных. Первая площадка по торговле информацией в отношение миллионов китайцев откроется в провинции Гуандун в ноябре 2021.

Мнение эксперта:

Шаловенков Николай Николаевич.

(CEO Маркетинговой компании Webcpars)

В первую очередь это решение не является чем-то уникальным. Ведь и в других странах происходит аналогичная ситуация. Вполне логично, что каждая страна хочет не только управлять данными, но и полностью владеть ими. Иначе этими данными будет владеть кто-то другой. Я бы сказал, что это общемировой тренд.

Не только технологические компании используют нейросети для выявления целевой аудитории, чтобы монетизировать свой трафик. Государства осознали, что данные о гражданах являются мощным инструментом выявления трендов и настроения общества, вычисления финансовых потоков и политического воздействия. Если эта bid data о гражданах находится в использовании другого государства, то вполне логично предположить, что она станет инструментом давления в геополитической борьбе.

Таким образом, то что принято в маркетинге, как выявление целевой аудитории и последующая продажа товара или услуги будет использоваться государством для решения своих целей.

Еще один момент, это контроль ИТ компаний, которые стали очень крупными игроками не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. С недавних пор их влияние распространяется далеко за границы экономической сферы жизни государства. Ограничения Китаем своих собственных технологических компаний суммарно нанесли ущерб до 1 трлн. долларов США (по подсчетам Financial Times). Это подтверждает тезис о том, что государство не будет делить власть с ИТ бизнесом и готово идти по своему сценарию.

Теперь данные о гражданах становятся в один ряд по степени важности с территорией и природными ресурсами страны.