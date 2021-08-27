Навіщо Китай підтримує економіку за допомогою продажу персональних даних своїх громадян - думка експерта

Уряд Піднебесної планує взяти під контроль персональні дані всіх жителів країни з метою створення внутрішнього ринку Big Data. За допомогою централізованого продажу персональних даних влада Китаю має намір стимулювати економіку. Якщо для бюджету країни рішення здається вельми привабливим, то перед китайськими компаніями в сфері IT загрожують зачинитися двері глобального ринку.

Справа в тому, що дія законів Китаю вступає в протиріччя зі світовою практикою. Від подібної нестиковки вже потрапили під штрафні санкції гіганти індустрії Alibaba, Tencent і інші лідери сегменту. У відношення цих компаній порушені справи і вже винесені постанови про стягнення мільярдних штрафів.

У вересні китайський уряд анонсує прийняття законодавчого акту «Про безпеку даних». Компанії, що працюють з персональними даними, потрапляють до реєстру щорічних перевірок. Досить приступити до обробки «критично важливої ​​інформації», щоб опинитися в вищезгаданому реєстрі. Крім перевірок, компаніям доведеться складати регулярні звіти і надавати їх державним структурам.

Китайська влада має намір виставити на продаж величезну кількість інформації:

медичні карти з поліклінік і лікарень;

судові рішення і постанови;

історії покупок в онлайн-магазинах.

Вперше на державному рівні про контроль над персональними даними заговорили в березні 2021. Засідання Держради Піднебесної вирішило багаторазово посилити контроль за переміщенням персональних даних. Перший майданчик з торгівлі інформацією в відношення мільйонів китайців відкриється в провінції Гуандун в листопаді 2021.

Думка експерта:

Шаловенков Микола Миколайович.

(CEO Маркетингової компанії Webcpars)

В першу чергу це рішення не є чимось унікальним. Адже і в інших країнах відбувається аналогічна ситуація. Цілком логічно, що кожна країна хоче не тільки керувати даними, але і повністю володіти ними. Інакше цими даними буде володіти хтось інший. Я б сказав, що це загальносвітовий тренд.

Не тільки технологічні компанії використовують нейромережі для виявлення цільової аудиторії, щоб монетизувати свій трафік. Держави усвідомили, що дані про громадян є потужним інструментом виявлення трендів і настрої суспільства, обчислення фінансових потоків і політичного впливу. Якщо ця bid data про громадян знаходиться в використанні іншої держави, то цілком логічно припустити, що вона стане інструментом тиску в геополітичній боротьбі.

Таким чином, то що прийнято в маркетингу, як виявлення цільової аудиторії і подальший продаж товару або послуги буде використовуватися державою для вирішення своїх цілей.

Ще один момент, це контроль ІТ компаній, які стали дуже великими гравцями не тільки на внутрішньому ринку, але і на зовнішньому. З недавніх пір їх вплив поширюється далеко за межі економічної сфери життя держави. Обмеження Китаєм своїх власних технологічних компаній сумарно завдали шкоди до 1 трлн. доларів США (за підрахунками Financial Times). Це підтверджує тезу про те, що держава не буде ділитися своєю владою з ІТ бізнесом і готово йти за своїм сценарієм.

Тепер дані про громадян стають в один ряд за ступенем важливості з територією і природними ресурсами країни.