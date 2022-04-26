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Забыли, что такое Чернобыль. Зеленский призвал к глобальному контролю технологий России

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 22:21
Забыли, что такое Чернобыль. Зеленский призвал к глобальному контролю технологий России Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский напомнил россиянам о Чернобыле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение Владимира Зеленского.

"Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это означает, что нужен глобальный контроль за российскими атомными объектами и ядерными технологиями" - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 26 апреля в Запорожье две управляемые ракеты РФ попали в предприятие, есть повреждения и разрушения.

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