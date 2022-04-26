Забыли, что такое Чернобыль. Зеленский призвал к глобальному контролю технологий России
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (presedent.gov.ua)
В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский напомнил россиянам о Чернобыле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение Владимира Зеленского.
"Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это означает, что нужен глобальный контроль за российскими атомными объектами и ядерными технологиями" - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня, 26 апреля в Запорожье две управляемые ракеты РФ попали в предприятие, есть повреждения и разрушения.
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