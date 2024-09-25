Забув зачинити вікно в машині: як висушити салон після дощу

Неважливо, з чиєї провини це сталося, але буває: з неба дощ, а в машині залишилося відкритим вікно. Внаслідок чого в інтер’єрі трапляється невеличка повінь. Як швидко просушити салон, щоб волога не встигла накоїти власнику неприємностей?

Власне, затоплення може статись не тільки через людський фактор – наприклад, можуть допускати протічки ущільнювачі вікон, вражений іржею кузов або просто пролитися велика пляшка мінералки. Так чи інакше, видалити воду з салону бажано якнайшвидше.

Головна причина, з якої варто поквапитись з осушенням – це не тільки болотний запах в машині, але й провокація корозії, і пліснява на оббивці, і проблеми з контактами у роз'ємах проводки, і загроза безпеці руху. Тому що волога з атмосфери салону має звичку конденсуватись на вікнах, що автоматично означає, що водій може несподівано залишитись без огляду навколо.

Як прибрати вологу з салону машини

Відразу після "повені" в салоні машини можуть стояти банальні калюжі води. Відтак, перш за все слід дослідити нижчі точки об'єму кузова: підлогу під килимами, потаємні закапелки багажника, заглиблення підлоги під сидіннями. Вода зазвичай накопичується саме тут, і хоч калюж ви можете не виявити, вологі килимове покриття і мокра "шумка" під ним розкажуть про масштаби вашого потопу.

Швидко висушити мокрий салон можна в такому порядку:

Розберіться, як влаштовано оздоблення нижньої частини салону вашої моделі – де і як розташована шумоізоляція, як кріпляться килимки і пластик оббивки, де проходять джгути проводки. Вам допоможуть книжка з ремонту, відео в інтернеті та підказки інших власників такої ж моделі;

Знайдіть великий сухий бокс з гарною вентиляцією. Простіший варіант – жаркий сонячний день і вільний майданчик, де вам ніхто не заважатиме. Гарний помічник у справі сушіння – побутовий тепловентилятор;

З салону та багажника приберіть все, що містить вологу: килимки, подушки, м'які іграшки, одяг, взуття, парасольки, віхті. Можливо, буде сенс зняти чохли з сидінь;

Коли ви впевнені, що на підлогу під килими вода не потрапила, повністю інтер'єр можна не розбирати. Створіть в салоні високу температуру і при тому подбайте про вентиляцію: перший фактор вам забезпечить сонце, другий – частково відкриті вікна;

Щоб прибрати воду з підлоги, треба буде частково розібрати інтер'єр – демонтувати пластик, який тримає краї килима і задерти їх там, де буде знайдено вологу. Було б добре витягти з-під нього мокру шумоізоляцію – щоб вона не стала компресом, який дасть старт корозії кузова. Воду можна вибирати сухими ганчірками, паперовими рушниками або газетами. Шумоізоляційні мати треба розкласти окремо на сонці, а штатний килим (якщо він залишиться прикріпленим до машини) доведеться залишити в задертому стані, підперши його підручними предметами. Теоретично штатне покриття підлоги в машинах не повинне пропускати воду, але як показує практика, вона часто знаходить спосіб потрапити під нього;

Роз'єми електропроводки або електронні блоки, знайдені вами в "мокрій зоні", треба буде перевірити на предмет вологи в контактах. Якщо вона там буде знайдена, штекери треба висушити, поки вони не почали окислюватись. Краще перед тим обробити роз’єми препаратом для догляду за контактами.

Коротко

Постійна присутність вологи в машині – насправді дуже серйозний симптом. Адже в багатьох випадках кузов починає іржавіти саме з внутрішнього об’єму, і провокатором процесу виступає вода і насичене нею повітря. Тому дуже важливо з’ясувати шляхи, якими вода потрапляє в машину – і радійте, якщо це дійсно був разовий випадок, пов’язаний з незакритим у дощ вікном.