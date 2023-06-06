Забули, що підірвали Каховську ГЕС? У РФ заявили про "раптове" підвищення води в Дніпрі

Окупанти раптом заявили про нібито про "раптове" підвищення води у Дніпрі. Загарбники заявили про "евакуацію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
Йдеться про евакуацію з Новокаховського, Голопристанського та Алешкінського округів.
Окупанти, нібито навіть радять зібрати особисті речі, документи, взяти продукти харчування на 3 дні і питну воду.
"Перш ніж залишити свої житлові будинки, слід відключити газ і воду", - заявляють окупанти.
Про місце збору буде повідомлено пізніше главами Військово-цивільних адміністрацій.
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