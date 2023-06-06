RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Забыли, что подорвали Каховскую ГЭС? В РФ заявили о "внезапном" повышении воды в Днепре

Фото: оккупанты объявили эвакуацию в захваченной части Херсонской области из-за якобы внезапного повышения воды в Днепре (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты вдруг заявили о якобы о "внезапном" повышении воды в Днепре. Захватчики заявили об "эвакуации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Речь идет про эвакуацию из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Оккупанты, якобы даже советуют собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду.

"Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду", - заявляют оккупанты.

О месте сбора будет сообщено позднее главами Военно-гражданских администраций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News