Забыли, что подорвали Каховскую ГЭС? В РФ заявили о "внезапном" повышении воды в Днепре

Оккупанты вдруг заявили о якобы о "внезапном" повышении воды в Днепре. Захватчики заявили об "эвакуации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Речь идет про эвакуацию из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.
Оккупанты, якобы даже советуют собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду.
"Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду", - заявляют оккупанты.
О месте сбора будет сообщено позднее главами Военно-гражданских администраций.
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