Не забудьте перевести годинник: точний час переходу на "літо" в Україні
Щороку навесні Україна переходить на літній час. У цей період стрілки годинника переводяться вперед, а восени - повертають назад.
Точний час переходу на "літо" в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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Історія переходу на літній час в Україні
Основна мета переведення часу - оптимальне використання світлого часу доби та зниження витрат на освітлення. Практика переведення годинників існує в багатьох країнах світу і допомагає більш ефективно розподіляти ресурси.
Уперше Україна, будучи частиною СРСР, перейшла на літній час 1981 року. Спочатку цей період тривав з 1 квітня до 1 жовтня, але з 1984 року його скоригували: перехід на літній час стали здійснювати в останню неділю березня, а повернення до стандартного - в останню неділю вересня.
Після здобуття незалежності Україна затвердила власне регулювання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, на території країни діє час другого часового поясу (київський час) зі щорічним переведенням годинників:
- в останню неділю березня о 3:00 ночі - на 1 годину вперед;
- в останню неділю жовтня о 4:00 ночі - на 1 годину назад.
Коли переводити годинник у березні 2025 року
У 2025 році перехід на літній час відбудеться в ніч із 29 на 30 березня. В останню неділю березня о 3:00 ночі необхідно перевести годинник на 1 годину вперед, тобто з 03:00 на 04:00.
Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, ноутбуки та планшети, автоматично оновлюють час завдяки синхронізації з інтернет-серверами. Однак механічні годинники, будильники та інші пристрої без автоматичного налаштування доведеться перевести вручну.
РБК-Україна раніше розповідало, чи підписав президент Володимир Зеленський закон про скасування переведення годинників.
Спочатку зміна часу впроваджувалася для зменшення споживання електроенергії, але сучасні дослідження ставлять під сумнів її реальну ефективність.
Для написання матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, постанова Кабміну.
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